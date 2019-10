Tappa a Napoli per Tour Salute 19-20/10

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Fa tappa a Napoli il "Tour della Salute", che quest'anno, giunto alla sua 2/a edizione, si propone in abbinamento con il format "Crescendo in Salute". Il doppio evento si terrà sabato 19 e domenica 20 ottobre, in piazza Trieste Trento, con ingresso libero, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, frutto delle collaborazioni con Federfarma e Teva Italia, tocca le piazze di 14 regioni italiane con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie croniche. L'evento avrà luogo in un'area espositiva allestita con gazebo, info point, palco mobile e un truck hospitality dotato di ambulatori, all'interno dei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test di autodiagnosi e screening di prima istanza (glicemia, pressione arteriosa, screening odontoiatrico, test dell'udito, controllo del peso). "Ciò che faremo in piazza nel fine settimana non è altro che una proiezione della farmacia verso l'esterno - dice Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli -. Nelle oltre 800 farmacie di Napoli e provincia, infatti, quotidianamente effettuiamo misurazioni della pressione, controlli dell'udito ed altre attività di screening in collaborazione con le Asl. E' importante che i cittadini percepiscano la farmacia anche come la casa delle persone sane e non un mero negozio di medicinali". Sul palco mobile si terranno dibattiti e convegni divulgativi, nell'ambito dei quali qualificati esperti affronteranno tematiche riguardanti le malattie cardiovascolari, l'aderenza alla terapia e i problemi legati alla psoriasi e alla dermatite atopica. Previste attività per apprendere le principali nozioni relative alle manovre di disostruzione e sarà presente anche la ASC (Attività Sportive Confederate), che presenterà il progetto SOSIA, finalizzato alla promozione di una nuova cultura per l'invecchiamento attivo.

Attenzione sarà riservata al mondo dei bambini, con diversi momenti di intrattenimento, come l'angolo della Merenda biologica e il Concorso di disegno.(ANSA).