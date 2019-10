Sequestrati beni ad affiliata clan Gallo

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Beni mobili ed immobili per un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Napoli ad un' affiliata al clan Gallo, attivo a Torre Annunziata e nell' area vesuviana, Annalisa De Martino, di 42 anni, detenuta nel carcere di Rebibbia.

Il sequestro - eseguito su disposizione della sezione misure di sorveglianza del Tribinale di Napoli riguarda 8 immobili, quattro terreni, le quote sociali di una s.r.l., una polizza vita, denaro per circa 20 mila euro, orologi e monili.

La De Martino, ex convivente del capo clan Giuseppe Gallo era addetta alla "gestione finanziaria", ed alla custodia del denaro affidatole dall' organizzazione camorristica.