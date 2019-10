Sversamenti, identificato da un drone

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Grazie all' impiego di un drone è stato individuato ed identificato mentre depositava scarti di lavorazioni edilizie in un fondo di sua proprietà, nella campagne di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Un uomo di 72 anni, incensurato, è stato denunciato dai Carabinieri che hanno impiegato per identificarlo un drone utilizzato per il contrasto agli sversamenti illeciti nella zona della "Terra dei Fuochi".

Il fondo agricolo è stato sequestrato.