Sparatoria Questura: da bimba una rosa

(ANSA)- AVELLINO, 16 OTT - "Per i figli delle stelle Pierluigi e Matteo". Questo messaggio con una rosa rossa avvolta in un nastro tricolore è stato lasciato da una bambina di Avellino, figlia di un carabiniere, al posto di guardia della Questura del capoluogo irpino nel giorno dei funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demango, i due poliziotti uccisi in un agguato a Trieste.

"È stata la più toccante tra le tante manifestazioni di solidarietà e vicinanza che abbiamo ricevuto" ha detto il questore di Avellino, Luigi Botte, che ha voluto personalmente incontrare la bambina per ringraziarla. La rosa è stata collocata sulla lapide che ricorda i caduti della Polizia di Stato.