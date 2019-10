Meteo: allerta giallo dalle 20 di oggi

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - La protezione civile regionale ha diffuso un allerta di colore giallo per fenomeni meteorologici avversi dalle 20 di oggi, martedì e fino alle ore 11 di domani, mercoledì 16 ottobre.

Sono previste "locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale puntualmente anche intense, e possibili raffiche nei temporali".

Il servizio verde della città ha disposto la chiusura dei parchi cittadini, a Napoli. iI Servizio Tecnico scuole raccomanda ai dirigenti scolastici di "non fare frequentare in modo stanziale le aree esterne con alberature e strutture destinate ad attività' ludiche all'aperto".