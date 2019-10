Municipale a protezione mezzi dell'Anm

(ANSA) NAPOLI, 14 OTT - Dal primo novembre dodici agenti e un'auto della polizia municipale saranno dedicati a mantenere in sicurezza viaggiatori e conducenti dei mezzi di Anm, la società del trasporto pubblico a Napoli. La novità è stata ufficializzata oggi con la convenzione firmata dall'assessore alla Polizia municipale Alessandra Clemente, dall'amministratore unico di Anm Nicola Pascale e dal capo della polizia municipale Ciro Esposito. Gli agenti viaggeranno su bus, metro Linea 1 e funicolari secondo le richieste di Anm: sarà lavoro straordinario su base volontaria pagato dall'azienda di trasporto che ha stanziato per il primo anno 100.000 euro con possibilità di ampliare la somma. Il progetto si chiama "Linea sicura" e prevede interventi diretti a bordo dei mezzi da parte di agenti della Polizia Locale che affiancheranno e supporteranno le squadre di controllori Anm. Gli agenti collaboreranno con i controllori per verificare il possesso del titolo di viaggio a bordo dei bus, e assicurare la sicurezza dei passeggeri.