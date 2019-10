Whirlpool: Fico, spero in una soluzione

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Il presidente della Camera, Roberto Fico, auspica una soluzione "quanto prima possibile " della vertenza Whirlpool. "Spero in una soluzione il prima possibile, - ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista - dobbiamo tutelare tutti i posti di lavoro della Whirlpool e le aziende che hanno preso degli impegni devono rispettarli, non c'è altra strada".

"Il Governo ha fatto quello che tutti si aspettavano che facesse, ha mostrato i muscoli e il polso duro", ha aggiunto il ministro Boccia. "Ho chiesto un incontro al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la settimana prossima per parlare di vari argomenti tra cui Whirlpool. Mi auguro di avere la possibilità di incontrarlo per esprimergli le mie considerazioni e soprattutto la mia preoccupazione", ha fatto sapere invece il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.