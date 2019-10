Falso allarme bomba per auto giocattolo

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Un falso allarme bomba ha provocato stamane momenti di tensione a Frattamaggiore, nel Napoletano.

Alle forze dell'ordine un commerciante ha segnalato che un cittadino straniero, probabilmente di nazionalità asiatica, aveva abbandonato in strada un'automobilina telecomandata da cui fuoriuscivano dei fili. Per motivi precauzionali è stata chiusa al traffico e sgomberata l'area di piazza Riscatto, dove si trovava l'oggetto. Sono intervenuti i Carabinieri, con gli artificieri dell'Arma, e la Polizia di Stato. E' stato accertato che si trattava di un semplice giocattolo rotto e lasciato in strada.