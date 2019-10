Corteo lavoratori Whirlpool a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Duecento lavoratori della Whirlpool di Napoli si stanno recando in corteo verso la stazione centrale di piazza Garibaldi. A darne notizia sono le organizzazioni sindacali di categoria Fim Fiom e Uilm. Da via Argine i lavoratori stanno scandendo slogan contro i dirigenti della multinazionale per scongiurare l'annunciata cessione dello stabilimento alla Prs. "Non accettiamo riconversioni - afferma Italia Orofino, operaia dello stabilimento partenopeo - il presidente del Consiglio Conte deve far rispettare il piano, deve far rispettare le leggi italiane e la Costituzione della Repubblica Italiana. La Whirlpool non può strappare un accordo ad un tavolo ministeriale e scendere a compromessi con il governo". Martedi prossimo è in programma un nuovo vertice a palazzo Chigi tra il governo e i vertici della Whirlpool.