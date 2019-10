Al via a Pietrarsa Eruzioni del Gusto

Sarà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a tagliare il nastro della seconda edizione di Eruzioni del Gusto, evento enogastronomico promosso dall’associazione culturale ORONERO – Dalle scritture del fuoco in programma domani, sabato 12 ottobre alle ore 10.30, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli. La giornata inaugurale vedrà la presenza dei sindaci dei comuni vesuviani e della Campania, dei direttori dei centri di ricerca e docenti universitari, oltre ai ragazzi degli istituti alberghieri e ai Consorzi di Tutela dei prodotti tipici della Campania. Nei padiglioni del Museo che ospiteranno show cooking e stand dei Consorzi di Tutela con prodotti tipici di eccellenza della gastronomia dei territori vulcanici (e non) dell’Italia e i vini delle terre vulcaniche, che si potranno degustare dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, i prodotti di eccellenza della nostra tradizione culinaria, con assaggi di mozzarella di bufala, provolone del monaco e altri formaggi, pomodoro del piennolo del Vesuvio, colatura di alici, pizza e dolci tipici della tradizione napoletana, solo per citare alcuni dei tanti prodotti in degustazione. Ci saranno laboratori sui prodotti tipici a cura di Slow Food Campania. L’evento sarà affiancato da convegni scientifici. Domani alle 10.30 nella Sala Cinema anche la presentazione del progetto Perifelicittà a cura dell’associazione Bambu. Si prosegue alle 11.30 nel Padiglione delle Locomotive con ‘Il genetista al supermercato’ a cura del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II. Alle 12.00 ‘Risorsa mare: sostenibilità e crescita blu’ con Regione Campania e il FEAMP (Fondo europeo attività marittime e della pesca), Fondazione Dohrn, Stazione zoologica Dohrn, associazione Mare Vivo, Comune di Napoli. Dalle 9.00 alle 12.00 nell’area esterna del Museo, sulla linea di costa da Portici a San Giovanni a Teduccio vi sarà una azione di pulizia dei fondali. Si prosegue il pomeriggio alle 16.30 con ‘Il suolo a tavola’ a cura del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II. Alle 20.30 ‘A cena con i Vulcani’ Lapilli Gustosi nell’area Ospitalità Sala dei Macchinari d’Officina (su prenotazione). Da sabato e fino a lunedì 14 ottobre sarà possibile visitare il container restaurant completamente funzionante con energia solare, mostre sul vino, sui vulcani e aree marine vulcaniche, sulla dieta mediterranea; nello Spazio Musica si discuterà anche di Etnomusicologia, Classica / Etnica / Antropologia della musica.