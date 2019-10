L'Archeologico in campo per l'ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - E il Museo diventa green.

L'Archeologico Nazionale di Napoli partecipa alla mobilitazione contro il riscaldamento globale ospitando fino al 31 maggio 2020 'Capire il cambiamento climatico - Experience exhibition', uno spazio narrativo e interattivo in cui i visitatori che arrivano da tutto il mondo per ammirare i tesori di Pompei e delle celebri collezioni, dalla Farnese alla Magna Grecia, potranno approfondire le cause e gli effetti della crisi ambientale. "La sfida e' grande e invita i musei ancora una volta a confrontarsi con l'attualita' - spiega il direttore Paolo Giulierini - ambiente e clima sono oggi i temi centrali nel dibattito globale e coinvolgono in un crescendo entusiasmante i giovani di tutto il mondo". Prodotta da OTM Company e Studeo Group, in collaborazione con National Geographic Society, la mostra e' realizzata con la curatela scientifica di Luca Mercalli, Presidente della Societa' Meteorologica Italiana.