Discarica di 1000 mq in un sotterraneo

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - Una discarica di oltre 1000 metri quadrati, una vera e propria bomba ecologica in un sotterraneo nel centro di Casalnuovo (Napoli), piena di pneumatici fuori uso, cerchi per automobili, scarti di lavorazioni edilizie, veicoli abbandonati, materiale ferroso e altre tipologie di rifiuti. Questo lo scenario che gli agenti della task force per il contrasto al fenomeno della cosiddetta "Terra dei Fuochi", costituita dalla cabina di regia coordinata dal vice prefetto Gerlando Iorio, hanno trovato quando hanno aperto una porta secondaria dell'officina del centro cittadino. Le scale sterrate, percorribili con difficoltà per la quantità di pneumatici accatastata, conducevano a una sorta di cavità di 7 metri di altezza e 800 metri quadrati di ampiezza ricolma di rifiuti di ogni genere. Gli spazi sotterranei, adibiti a discarica abusiva, costituivano una grave situazione di pericolo per l'ambiente e l'incolumità dei cittadini, in un'area densamente popolata.