Al 'Troisi' Casagrande fino a domenica

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - Sarà l'autore, attore e regista Maurizio Casagrande, con lo spettacolo "A tu per tu" ad inaugurare da questa sera la nuova stagione artistica del Teatro Troisi a Napoli. In scena anche sabato 12 e domenica 13 ottobre, il lavoro dell'artista napoletano confermerà, si rileva, "il forte impegno del neo direttore artistico Fabio Brescia e della società 'Che spettacolo' all'opera per far rivivere lo spazio di Fuorigrotta".

Gli amici del teatro di Via Leopardi potranno assister ad una carrellata di lavori divisi tra il teatro comico, la musica e i nuovi beniamini del cabaret e della scena moderna. Maurizio Casagrande, con il lavoro "A tu per tu", presenterà un excursus autobiografico. Regalerà agli spettatori, tra canzoni con l'accompagnamento di un'orchestra dal vivo, racconti, aneddoti e momenti di comicità.