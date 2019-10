A C.di Principe nuova scuola infanzia

(ANSA) - CASERTA, 10 OTT - È stata inaugurata a Casal di Principe (Caserta) la nuova scuola dell'infanzia "Salvatore Nuvoletta", costruita su un terreno di oltre 1.700 metri quadrati sottratto alla criminalità organizzata. È la seconda scuola dell'infanzia sorta a Casal di Principe su un bene confiscato alla camorra. La scuola è intitolata al carabiniere ucciso dai Casalesi, vittima innocente e insignito della medaglia d'oro al merito civile per aver sacrificato la sua vita per contrastare le organizzazioni criminali, può ospitare circa 120 bambini, che già nei prossimi giorni potranno trasferirsi nelle aule. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco Renato Natale e dell'intero Consiglio comunale, oltre a numerosi bambini ed esponenti del mondo scolastico, della magistratura e dell'Arma. All'evento hanno partecipato anche i rappresentanti di Invitalia che, nel ruolo di centrale di committenza per il Comune di Casal di Principe, ha gestito la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori