Premio per poesia a mamma uccisa dall'ex

(ANSA) - NAPOLI, 8 OTT - Figura anche il figlio di Enza Avino, assassinata dall'ex a Terzigno (Napoli) il 14 settembre 2015, tra i vincitori della V edizione di "Women for Women against violence - Premio Camomilla": nel corso di una cerimonia organizzata a Roma, Enrica Bonaccorti ha consegnato il premio nelle mani di Carmine Ammirati, che ora ha 19 anni, il quale ha dedicato una toccante poesia alla mamma, vittima di femminicidio, letta dall'attore Vincenzo Bocciarelli mentre sullo sfondo due ballerini si esibivano con le coreografie di Andrè de la Roche."Mamma mi manchi...sogno ancora le nostre giornate, i tuoi passi, la tua voce, il tuo bacio del buongiorno..." scrive il ragazzo che quando fu costretto ad affrontare la tragedia di anni ne aveva 15. "Non mi addormentavo mai - recita - senza il tuo bacio della buonanotte... ora invece sono rimasto solo, con il tuo ricordo e tanto dolore nel cuore, che non passa mai". La kermesse è organizzata dalla presidente dell'Associazione Consorzio Umanitas Donatella Gimigliano.