Esercitazione sul rischio vulcanico

(ANSA) - NAPOLI, 8 OTT - Prenderà il via mercoledì 16 ottobre - e proseguirà fino a domenica 20 - l'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico "Exe Flegrei 2019", organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli. L'esercitazione, che avrà luogo durante la Settimana nazionale di protezione civile, sarà presentata alla stampa giovedì 10 ottobre, alle ore 10.00, presso la sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e dal Direttore Generale dell'INGV, Maria Siclari. Con il coinvolgimento di circa 1000 operatori "Exe Flegrei 2019" si svolgerà nei territori dei Campi Flegrei con l'obiettivo di testare le attività connesse alla pianificazione di protezione civile per il rischio vulcanico nell'area.