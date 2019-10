Convenzione S. Paolo, firma vicina

(ANSA) - NAPOLI, 8 OTT - Dovrebbe essere imminente la firma della convenzione tra Calcio Napoli e Comune per l'utilizzazione dello stadio San Paolo. ''Il problema più importante - ha detto l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ai microfoni di Radio Kiss Kiss - è stato risolto con il pagamento da parte del Napoli di vecchie pendenze, che si aggiravano intorno ai 4 milioni e 200 mila euro. Ora la firma diventa davvero una formalità burocratica''. ''Ci sono - ha aggiunto l'assessore - elementi di modernità in questa convenzione relativamente a tutta una serie di attività che sono state definite e che potranno essere molto importanti per i prossimi anni''. La convenzione per il San Paolo avrà una durata di 5+5 anni. La manutenzione dei maxischermi dovrebbe toccare al Napoli.