Scippa tre donne in poche ore, preso

(ANSA) - CASERTA, 7 OTT - Ha scippato tre donne in poche ore, tra cui un'anziana di 81 anni che è caduta violentemente a terra ferendosi in maniera fortunatamente non grave. Protagonista un 33enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), cui i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord.

L'uomo era stato arrestato il 18 settembre scorso a Mondragone, comune del litorale casertano, dopo aver scippato una donna; nella sua auto i carabinieri avevano però trovato anche le borse di altre due vittime. Dalle successive indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è poi emerso che il 33enne avrebbe rapinato a bordo della propria auto, prima dell'episodio di Mondragone, altre due donne, tra cui l'81enne, nel vicino comune di Frignano, strappando loro la borsa con violenza. L'uomo è stato riconosciuto dalle vittime. (ANSA).