Capua, i venerdì tra storia e letteratura

L'incontro mensile che unisce l'arte dello spettacolo e della cultura letteraria calca il palcoscenico dell’antico Teatro Ricciardi. “Venerdì... fra storia e letteratura” è una rassegna nata dalla collaborazione tra il proprietario del teatro Gianmaria Modugno e Ferdinando Troiano, direttore artistico dell’evento giunto alla seconda edizione. Il cartellone mostra un programma esteso, infatti, da ottobre ad aprile, si alterneranno sulle talvole seicentesche del Ricciardi la compagnia Teatro dell’Ovo di Raffaele Patti; Anna Redi; Maurizio De Giovanni; Enrico Ianniello; il giovane vincitore del Premio Hystrio 2019 Fabio Pisano; Antonio Vitale del gruppo Teatro Studio; gli attori di Murìcena Teatro; Enzo Varone di Fratelli de Rege.“Quest’anno siamo lieti di presentare un progetto teatrale indirizzato ai cittadini di tutte le età”, dichiara il direttore artistico sammaritano. Troiano adottato da Capua esprime con sincerità la propria determinazione: ”la prima vera novità è un abbonamento under 30 per avvicinare i giovani spettatori ad un edificio scenico e antico dove si intrecciano continuamente realtà e finzione. Il primo appuntamento di “Venerdì.. fra storia e letteratura”comincia con il week-end. Venerdì 11 ottobre alle ore 21.00 la compagnia napoletana Teatro dell’Ovo,per la sua ultima produzione, sceglie di riadattare un classico del teatro partenopeo in chiave contemporanea. Dal testo eduardiano di “Napolimillionaria!”nasce una rilettura socio-politica degli intrecci umani e conflittuali del nostro tempo.“Napoli!Notturno” di Raffaele Patti una narrazione che consegna uno spaccato moderno e ridisegna la drammaturgia di Eduardo. Gli eventi e la collocazione storica dello scritto sconfinano nel malessere lancinante di un individuo, nella mercificazione dei rapporti umani che sprofonda nell'alienazione e nell'individualismo esasperato. Posto unico 15 euro.