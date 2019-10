Telesia Half Marathon, dominio keniano

(ANSA) - BENEVENTO, 6 OTT - E' stato il keniano Joel Maina Mwangi dopo una volata sul connazionale Solomon Koech, quest'ultimo in testa alla gara sin dall'avvio e superato solo negli ultimi 30 metri, a vincere la gara maschile della quinta edizione della "Telesia Half Marathon" di Telese Terme (Benevento), alla quale hanno partecipato circa 3700 atleti, di cui 2700 nella mezza maratona e quasi un migliaio per la terza edizione della "Pink Race", la corsa in rosa a favore della ricerca per la lotta al tumore al seno.

Il miglior piazzamento tra gli atleti italiani è stato quello di Domenico Ricatti, classificatosi al sesto posto. Anche la gara femminile è stata dominata dal Kenya con la vittoria di Winfridah Moraa Moseti, seguita Sofiya Yaremchuk (Ukr) e dall'italiana Valeria Straneo.