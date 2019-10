Lite nella movida,un ferito e un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 6 OTT - Una lite per futili motivi tra due comitive di giovani, uno schiaffo e poi spunta un coltello. Un 18enne ferisce un minore di 17 anni, che finisce in ospedale, e poi fugge: i carabinieri lo rintracciano e lo arrestano per lesioni gravi, dopo averlo fatto medicare perché si era ferito con la sua stessa arma.

L'episodio ieri sera in via Scarlatti, nel quartiere Vomero, affollatissimo come in ogni sabato sera. Le due comitive di ragazzi, incensurati, si incrociano e il 17enne tira uno schiaffo a un giovane che lo aveva urtato. Quest'ultimo estrae un coltello a scatto con una lama di 10 centimetri: gli altri tentano di separarli ma il 17enne viene ferito alla nuca, a una spalla e al deltoide.

Tra le circa 2mila persone che riempiono il Vomero i carabinieri individuano alcuni testimoni, poi vengono visionate le telecamere di sorveglianza e nel giro di un'ora viene individuato il feritore, finito ai domiciliari. In ospedale anche una ragazza: lesione del tendine nel tentativo di separare i contendenti.