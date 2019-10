"Individueremo razzisti con tecnologia"

(ANSA) - CAPRI,(NAPOLI) 06 OTT - "Non comunichiamo solo un evento sportivo, ma un insieme di valori. Negli stadi ci sono i razzisti e noi - che su questo abbiamo tolleranza zero - li andremo a prendere uno per uno". Lo ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, partecipando all'Ey Digital Summit di Capri. "Lo faremo attraverso la tecnologia - ha spiegato De Siervo - grazie al riconoscimento visivo prenderemo il singolo responsabile di un atto e faremo in modo che non entri più in uno stadio".