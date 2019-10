Folla a Pompei per la Supplica

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 6 OTT - Oltre 100 unità tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e volontari hanno presidiato questa mattina Pompei, con un elicottero che dall'alto ha sorvolato fino alle 13 la città presa d'assalto da fedeli e turisti per la concomitanza della Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario, che si recita per tradizione nella prima domenica di ottobre, e della prima ''Domenica dei Musei'' gratis, indetta dal Mibac, che offriva l'ingresso gratuito al Parco Archeologico, fino al raggiungimento del numero massimo di 15mila visitatori. Vietata la circolazione delle auto nei pressi del Santuario, dove decine di migliaia di fedeli hanno assistito alla messa celebrata da mons. Stefano Russo, Segretario Generale della Cei. La giornata, particolarmente calda, ha richiesto l'intervento dei volontari che assistono gli ammalati, giunti a centinaia, anche sulle sedie a rotelle. Proprio a causa del caldo, prima della celebrazione, un anziano ha subito un malore ed è stato trasportato via in lettiga.