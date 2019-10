Per 10 euro ferisce uomo con una roncola

(ANSA) - NAPOLI, 5 OTT - Ferisce un automobilista con una roncola per portargli via appena 10 euro. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri hanno arrestato Nicola Garofalo, 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, per rapina e tentato omicidio.

Il malvivente, secondo quanto ricostruito dai militari, la scorsa notte ha rapinato l'automobilista in sosta su via Solferino, minacciandolo con una roncola e portandogli via 10 euro. Alla reazione della vittima, il pregiudicato non ha esitato ad aggredire l'uomo colpendolo alla testa con il manico della roncola e ferendolo agli arti con la lama. Alcuni testimoni hanno chiamato il 112 e hanno fornito una descrizione sommaria del fuggitivo. Le pattuglie dell'Arma hanno localizzato e bloccato l'uomo nella vicina Boscoreale. Durante la perquisizione personale e presso l'abitazione sono stati sequestrati l'arma e i vestiti utilizzati per la rapina con evidenti macchie di sangue. La vittima è in ospedale, con prognosi riservata ma non rischia la vita.