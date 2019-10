Si dimette il sindaco di Marcianise

(ANSA) - NAPOLI, 4 OTT - Dopo la mozione di sfiducia presentata da 14 consiglieri comunali e le dimissioni in blocco degli assessori, il sindaco di Marcianise Antonello Velardi (Caserta) getta la spugna. Lo rende noto lo stesso Velardi, che è anche caporedattore del quotidiano "Il Mattino", sulla sua pagina fb. "Ho deciso di dimettermi dopo la mozione di sfiducia presentata da tutti i consiglieri comunali di opposizione e da cinque consiglieri di maggioranza, eletti con la mia coalizione.

Mi scuso con tutti per le molte cose che non sono riuscito a realizzare - afferma Velardi - ma posso assicurare di averci sempre provato. Ritengo di aver fatto molto, in questi tre anni, con tutti i limiti che mi riconosco: ma non sono un robot, sono semplicemente una persona". Velardi, sotto scorta da un anno e mezzo per minacce ricevute, si era già dimesso nel marzo 2018, ma la crisi di allora era rientrata "Finalmente potrò tirare il fiato e cercare un po' di riposo: la vita per me era diventata un inferno".