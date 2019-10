Non si ferma all'alt e ferisce due cc

(ANSA) - NAPOLI, 4 OTT - Due carabinieri della sezione operativa Poggioreale sono rimasti feriti in Corso Protopisani, a Napoli, dopo aver imposto l'alt a un 37 enne già noto alle forze dell'ordine, Antonio Digitale. Quest'ultimo, alla guida di uno scooter, non si è fermato all'alt e nella fuga ha chiuso la portiera dell'auto di servizio colpendo uno dei due militari alla caviglia e al gomito per poi urtare con lo scooter l'altro carabiniere.

L'uomo è stato rintracciato non lontano dalla sua abitazione, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e giudicato con rito direttissimo. E' stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno per tre giorni alla settimana.