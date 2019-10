Nasce l'Atletica Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 3 OTT - Nasce, a Salerno, una nuova associazione sportiva dilettantistica. E' l'Atletica Salerno, frutto della fusione tra l'Atletica Arechi e la 42Kappa Running Salerno. Una nuova scommessa podistica che punta su un obiettivo ben preciso: unirsi per essere più competitivi.

La prima riunione del Consiglio Direttivo ha nominato Ruggero Gatto presidente e Gabriele De Feo vice presidente. "In un periodo nel quale assistiamo a scissioni e divisioni, abbiamo deciso di unirci perché insieme saremo più forti e competitivi - spiega Gatto - Abbiamo condiviso la scelta di denominare la nuova società 'Atletica Salerno' perché i nostri atleti sono orgogliosi di rappresentare la città ovunque andranno a gareggiare. Lavoreremo per dare a tutti gli appassionati di atletica, soprattutto i giovani runners, l'opportunità di coltivare la loro passione all'insegna dei sani valori dello sport". I colori sociali saranno quelli del Gonfalone del Comune di Salerno (azzurro, rosso e oro), a simboleggiarne il legame con la città.(ANSA).