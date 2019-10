Avvocati, assoluta carenza aregomentativa. Andremo in Cassazione

(ANSA) - NAPOLI, 3 OTT - "Preso atto della decisione assunta, in data odierna, dalla Corte di Appello di Napoli e, ravvisata una assoluta carenza argomentativa sull'eccepito difetto di giurisdizione dello Stato richiedente, anticipiamo immediato ricorso in Cassazione". Lo annunciano, in una nota, i legali del manager russo Aleksandr Korshunov, gli avvocati Nicola Di Mario, Natale Perri e Carlo Cornicchia, in relazione alla decisione dei giudici napoletani di rigettare l'istanza di scarcerazione presentata per il loro cliente.

"Durante la discussione orale - prosegue la nota - e nel contesto della memoria difensiva depositata in udienza sono stati articolati plurimi rilievi sulla mancanza di potestà punitiva degli Stati Uniti ai quali l'organo giudicante non ha fornito alcuna risposta". (ANSA).