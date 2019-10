Diritti infanzia, festa a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - I bambini e i giovani di Napoli si sono ritrovati oggi in piazza Plebiscito per festeggiare il 30esimo anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'iniziativa, promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con il tavolo Saltamuri, ha visto la partecipazione delle istituzioni, di numerose associazioni e di tante scuole cittadine. "A Napoli come altrove i bambini non riescono ad aver per scontato il diritto alla felicità - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - Noi vogliamo dimostrare che questo è possibile stando insieme e dando centralità alla scuola e ai giovani. Chi ricopre ruoli istituzionali e deve fare delle scelte deve saper scegliere bene perché i ragazzi ce lo stanno chiedendo e lo dimostrano le manifestazioni sul clima". La piazza è stata trasformata in un grande laboratorio dove le parole cardine della Convenzione sono state protagoniste.