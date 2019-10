Colpi pistola esplosi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 2 OTT - Otto bossoli di pistola sono stati rinvenuti, la scorsa notte, sul selciato in via Fonseca, a Napoli. Sul posto è giunta la polizia che ha accertato la presenza di alcuni fori sulla finestra di un appartamento al primo piano di un edificio della stessa zona e di un'edicola votiva. Non ci sono feriti.

L'allarme è scattato a seguito di una telefonata giunta al "113". Gli agenti stanno lavorando per accertare se siano stato esplosi da una pistola dello stesso calibro o da armi diverse.