Champions: Napoli frena, 0-0 con Genk

(ANSA) - GENK (BELGIO), 2 OTT - Frenata del Napoli al secondo appuntamento di Champions League. Dopo aver travolto il Liverpool all'esordio, la squadra di Ancelotti non va oltre lo 0-0 in casa del Genk: per i belgi il pareggio sa di impresa, per i partenopei una battuta d'arresto e soprattutto una prova opaca. Con Insigne e Ghoulam in tribuna, il Napoli spreca quattro occasioni in particolare con Callejon e Milik e i pali sfortunati.