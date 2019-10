Whirpoool, assemblea operai e corteo

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - Al termine dell'assemblea dei delegati Cgil, Cisl, Uil di Napoli che si è svolto nello stabilimento di via Argine, i lavoratori della Whirlpool sono usciti in corteo e hanno attraversato le strade limitrofe alla fabbrica. Hanno urlano slogan e si sono detti pronti all'appuntamento di venerdì 4 a Roma dove si svolgerà un corteo da piazza della Repubblica alla sede del Mise. Gli operai della Whirlpool sono successivamente rientrati in fabbrica dopo aver attraversato in corteo le arterie che circondano lo stabilimento di via Argine a Napoli effettuando brevi blocchi stradali.