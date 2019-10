Risse: questore chiude locale a Coroglio

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha disposto la chiusura per 90 giorni, di una discoteca di via Coroglio, per motivi di ordine pubblico. La decisione è stata adottata su proposta dei carabinieri. Sospesa anche la licenza di somministrazione di alimenti e bevande nel locale.

La discoteca, che aveva già subito il provvedimento di chiusura per 7 giorni, è stato più volte teatro di risse, aggressioni e reati contro il patrimonio. Il 15 settembre scorso un giovane frequentatore del locale è stato gravemente ferito all' addome con un'arma da taglio.