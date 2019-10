Omeopatia: 600 milioni di pazienti

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - L 'Omeopatia è il 2° più grande sistema medico al mondo, con un costante tasso di crescita annuo. Sono 600 milioni nel mondo i pazienti omeopatici e centinaia di migliaia i medici, di cui 350 mila nella sola India, che praticano questa medicina. I dati sono stati forniti al Congresso Mondiale della LMHI (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis), che si è svolto a Sorrento (Napoli) dal 25 al 28 Settembre. Sono già numerosi i sistemi sanitari nazionali che si avvantaggiano dell'omeopatia, come l'India, dove l' Omeopatia è una medicina ufficiale, ed il Brasile, dove è specialità medica riconosciuta. Di particolare interesse le relazioni cliniche di medici indiani che esercitano nei reparti oncologici e che hanno esemplificato con casi clinici la loro esperienza e l' efficacia dei trattamenti omeopatici su questi malati. Una sessione speciale è stata dedicata all' efficacia della medicina omeopatica in veterinaria.