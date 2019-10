Codice Due Sicilie, studiosi a Convegno

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - Il Codice del Regno delle Due Sicilie, voluto da Ferdinando IV di Borbone ed entrato in vigore nel 1819, sarà al centro di un convegno internazionale di studi.

che si svolgerà il 4-5 Ottobre tra Napoli e Caserta.

24 gli studiosi presenti. Le sessioni si terranno alla Fondazione Banco di Napoli (4 Ottobre) ed alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Caserta (5 Ottobre. Tra gli organizzatori, oltre alla Fondazione Banco di Napoli, il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet dell'Università Luigi Vanvitelli, ASFLOR Eurolearning ed UNILIF look ahead. Il convegno celebra il bicentenario del primo e tra i più importanti codici della Restaurazione: il "Codice per lo Regno delle Due Sicilie, codice unico di leggi civili e penali diviso in cinque parti. Nel comitato scientifico organizzatore figurano i professori Orazio Abbamonte (Università Luigi Vanvitelli), Francesco d'Ippolito (Università Luigi Vanvitelli), Francesco Mastroberti (Università di Bari) e Giacomo Pace Gravina (Università di Messina).