Champions: Koulibaly, devo fare meglio

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - "Penso non ci sia nessuna scusa da trovare. Devo fare meglio e lo so. Voglio farlo al più presto possibile". Kalidou Koulibaly esamina, in conferenza stampa di presentazione della partita di Champions contro il Genk, la sua condizione di forma e non è contento di se stesso. "Sono fiducioso - aggiunge - perché lo staff e i compagni mi aiutano: mi stanno dando una grossa mano. Qualche volta loro sono critici con me, lo fanno perché conoscono il mio valore e sanno ciò che posso dare". "Da domani e poi, dopo la sosta del campionato - conclude - sono sicuro che ritroveremo il Koulibaly che piace a tutti".