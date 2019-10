Champions: Ancelotti, domani si soffrirà

(ANSA) - GENK, 1 OTT - "Se non pensiamo che domani qui ci sarà da soffrire, andiamo incontro a brutte figure". Carlo Ancelotti è convinto che domani in Champions League ci sarà da soffrire per il suo Napoli e non ne fa mistero in conferenza stampa. "Il Genk - spiega - è una squadra che gioca un buon calcio offensivo con idee chiare e con una identità precisa. Cercherà di fare un calcio propositivo. E' accaduto anche a Salisburgo dove poi ha sofferto le ripartenze avversarie". "Paradossalmente - conclude Ancelotti - la mia squadra mi piace più quando c'è da soffrire, quando vedo la squadra dentro la nostra area, quando siamo nel fortino mi sento più tranquillo".