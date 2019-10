Al Pan'La scoperta dei Puk' di Del Prete

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - Il libro 'La scoperta dei puk', opera della fumettista Paola Del Prete, e la collezione di scenografie indossabili ispirate ai personaggi del libro e realizzate dagli studenti del 2° anno del corso di specializzazione in Design per la moda dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", verranno presentati domani al museo Pan di Napoli in occasione della mostra 'Il mondo dei Puk'.

L'appuntamento è per le 17,30.

Interverranno: Luigi Maffei, direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"; Alessandra Cirafici, presidente del corso di specializzazione in Design per la Moda; Antonella Violano, docente di Tecnologie e materiali per il fashion design; Paola Del Prete, autrice; Marcello Buonomo, editore.

Il mondo dei Puk, esposizione di originali e bozzetti, è in mostra al Pan dal 14 settembre al 10 ottobre 2019 mondo dei Puk.