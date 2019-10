Accordo GA.FI. - Mediocredito Centrale

(ANSA) - NAPOLI, 1 OTT - GA.FI. e Mediocredito Centrale e hanno firmato un accordo per la costituzione di un portafoglio di finanziamenti tranched cover di 20 milioni di euro a favore di micro, piccole e medie imprese delle regioni del Mezzogiorno, con l'intervento del Fondo di garanzia per le Pmi a valere sulle risorse europee del PON Imprese e Competitività 2014-2020. Si tratta del primo portafoglio PON gestito da un confidi e rappresenta una nuova soluzione a sostegno dell'imprenditoria del Sud. I singoli finanziamenti, di nuova erogazione, avranno un importo compreso tra 25 mila e 300 mila euro e una durata massima di 60 mesi per gli investimenti produttivi e di 36 mesi per fabbisogni di capitale circolante e scorte. Le regioni destinatarie dei finanziamenti saranno Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

"L'intesa con Mediocredito Centrale - afferma Rosario Caputo, Presidente di GA.FI. - rientra nella continua ricerca delle migliori opportunità per favorire un rapporto sempre più proficuo tra banche ed imprese".