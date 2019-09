Una lapide per ricordare Carmine Manzi

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Domenica prossima (ore 9,30, a S.

Angelo di Mercato S. Severino, nel Salernitano) sarà scoperta una lapide commemorativa nel centenario della nascita del poeta e letterato Carmine Manzi, in prossimità dell'ingresso dell'antica casa nella quale nacque ed operò per circa 40 anni.

"L'Amministrazione Comunale, che ho l'onore di presiedere - spiega il sindaco Antonio Somma - ha ritenuto di ricordare degnamente la figura e l'opera di un cittadino illustre, che fu anche Sindaco e Difensore Civico, laborioso e integerrimo".

Per i meriti e le circa cento pubblicazioni, Carmine Manzi fu insignito nel 1996 dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana.