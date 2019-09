Skomina arbitra Barcellona-Inter

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Barcellona-Inter, valida per il secondo turno del Gruppo F di Champions League, in programma mercoledì alle 21.00 al Camp Nou. Lo ha deciso oggi l'Uefa che ha affidato Genk-Napoli, partita del Gruppo E che si giocherà mercoledì alle 18.55 alla KRC Genk Arena, al fischietto romeno István Kovacs.

Infine, Daniele Orsato è stato chiamato a dirigere Valencia-Ajax, valida per il Gruppo H.