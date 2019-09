Ragazzo ucciso, film sul Rione

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - È una ferita ancora aperta, nel Rione Traiano di Napoli, la morte di Davide Bifolco, il giovane colpito da un proiettile sparato da un carabiniere nell'estate del 2014, durante un inseguimento. Ieri sera in piazza erano tanti quelli che si sono commossi guardando le immagini di "Selfie", il film diretto da Agostino Ferrente, approdato anche al Festival di Berlino. Il film è stato proiettato in occasione del 22esimo compleanno di Davide, ed è stato girato anche per raccontare il rione dove il ragazzo viveva con la sua famiglia e dove al termine di un inseguimento ha trovato la morte . Presenti, tra gli altri, Agostino Ferrente, insieme con i rappresentanti della produzione. L'iniziativa è stata organizzata, tra gli altri, dall'Associazione Davide Bifolco con la partecipazione di Amnesty International Italia. Il rione Traiano era ed ancora è uno dei luoghi di Napoli dove vivere è complicato.