Napoli: lavori 'dimenticati' a Capodimonte, code e disagi

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Crescono i disagi tra i residenti della zona di Capodimonte per un tratto di strada chiuso e 'dimenticato' da mesi. All'incrocio tra via Nicolardi e via Vecchia San Rocco, nel mese di luglio, un piccolo sprofondamento all'altezza di una griglia per le acque piovane era stato messo in sicurezza con transenne che hanno dimezzato la carreggiata.

Tutto bene con il ridotto traffico estivo, ma la riapertura delle numerose scuole della zona fa sì che, nelle ore di punta, la riduzione della percorribilità dell'incrocio concorra a determinare lunghe file, sia a via Nicolardi che lungo via vecchia San Rocco, con forti disagi per gli automobilisti. La situazione è stata segnalata alla III Municipalità a inizio settembre, ma non si hanno ancora notizie dal Comune sui tempi necessari per la rimozione delle transenne e il ripristino della carreggiata in tutta la sua ampiezza. (ANSA).