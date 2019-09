Mozzarella bufala protagonista a Colonia

(ANSA) - CASERTA, 30 SET - La mozzarella di bufala campana Dop sarà con Afidop (Associazione dei formaggi Italiani Dop) alla fiera Anuga di Colonia, evento che si tiene ogni due anni, in programma dal 5 al 9 ottobre, per presentarsi al pubblico tedesco e internazionale, in sinergia con altre cinque punte di diamante: Asiago Dop, Gorgonzola Dop, GranaPadano Dop, Pecorino Toscano Dop eTaleggio Dop. La Germania si conferma il primo mercato per l'export della bufala campana con una quota del 25% pari a circa 26 milioni di euro. Un Paese strategico e in questa ottica la partecipazione ad "Anuga" del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop punta a promuovere il valore aggiunto del marchio Dop in una dimensione internazionale. Lo stand di Afidop (hall 10.1 - stand H020 G021) ospiterà cooking show con preparazione di deliziosi assaggi che avranno come protagonisti indiscussi i 6 formaggi Dop, stelle del panorama gastronomico italiano.