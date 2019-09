Indagine in Spagna sulla morte di Garcia Lorca

BEN PASTOR, La canzone del cavaliere - Traduzione di Paola Bonini - Sellerio editore, 488 pagine, euro 15,00 (ANSA) - ROMA, 30 SET - Spagna, estate 1937. Al torrido conflitto civile tra repubblicani e nazionalisti partecipa come volontario un giovane soldato tedesco, Martin Bora, appena uscito dall'accademia militare e ancora ingenuamente imbevuto degli ideali patriottici del Reich. Sellerio ripropone, in versione aggiornata, il quarto romanzo scritto dall'italoamericana Ben Pastor sulla figura del militare-investigatore: quarto in ordine di uscita ma primo nella cronologia degli eventi, poiché l'autrice spazia su e giù nel tempo per raccontare le diverse fasi dell'età e del conflitto interiore del suo personaggio, via via sempre più distante dagli orrori del nazismo e perciò lacerato tra il senso di fedeltà alla patria e l'impossibilità di attuare i disumani ordini ricevuti. Martin combatte accanto ai franchisti e collabora con i servizi segreti tedeschi; un giorno si imbatte in un cadavere che poi verrà identificato per quello del poeta Federico Garcia Lorca. Un delitto scomodo e delicato, che alcuni vorrebbero insabbiare ma non Martin, colto e aristocratico, capace - malgrado la sua formazione - di apprezzare l'opera di uno scrittore progressista e omosessuale. Sul caso indaga, dal fronte opposto, anche un americano, l'internazionalista Philip Walton. I due avversari scopriranno una forma di rispetto reciproco che li vedrà impegnati nello scoprire la verità sulla morte di Garcia Lorca. Lo stile intenso e appassionato dell'autrice - nata in Italia, naturalizzata statunitense, docente di scienze sociali negli Usa - rende in modo avvincente il racconto del conflitto e del 'giallo', dando voce ai belligeranti ma soprattutto alla gente comune, travolta da un conflitto che sparge sangue e miseria ovunque. Indimenticabili poi le pagine in cui Bora incontra Remedios, personaggio femminile di straordinaria sensualità destinato a rimanere scolpito per sempre nel cuore e nella mente dell'ufficiale. Durante l'indagine il giovane Martin dovrà mettere in discussione molte delle certezze con le quali è uscito dall'accademia, preparandosi ad affrontare le lacerazioni e il dolore degli anni a venire, raccontati nei precedenti e nei successivi libri di Ben Pastor.