Via dai domiciliari perchè si sente solo

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Esce di casa perché si sente solo, ma è ai domiciliari: un 21enne è stato arrestato dai carabinieri. É accaduto a Napoli.

I militari della stazione del quartiere di Ponticelli, alla periferia della città, hanno arrestato per evasione Vincenzo Junior Mazio, 21enne, ai domiciliari. Durante un controllo, i carabinieri lo hanno trovato in strada, seduto su una sedia a chiacchierare con altre persone. Quando gli hanno ricordato le prescrizioni imposte dalla misura, il 21enne ha detto di non voler restare solo.

Arrestato, Mazio è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.