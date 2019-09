A Placido e Casagrande'Sigillo Amicizia'

(ANSA) - BENEVENTO, 29 SET - A Michele Placido e Maurizio Casagrande è andato il Premio il "Sigillo dell'Amicizia", giunto alla nona edizione, promosso dal comune di Calvi (Benevento) nell'ambito del progetto "Oltre i Sentieri". "Il Premio - ha detto il sindaco di Calvi, Armando Rocco - ci consente di tenere i riflettori accesi su un bene di particolare valore, l'Appia Antica ed il ponte Appiano. Questo antico ponte, fatto costruire dall'imperatore Traiano per collegare la zona di Capua con quella di Brindisi, costituisce un elemento di inestimabile valore storico e culturale, oltre che un'inimitabile occasione per valorizzare le peculiarità locali in un'ottica di sviluppo turistico".

Oltre a Placido e Casagrande sono stati premiati, tra gli altri, il cabarettista Francesco Cicchella, i giornalisti Rai Angelo Oliveto e Rino Genovese, e la dottoressa Paola Martinoni, allieva del professor Veronesi, impegnata nella cura dei tumori al seno.