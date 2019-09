Napoli celebra le Quattro Giornate

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Napoli oggi celebra il 76esimo anniversario delle Quattro Giornate, rivolta di popolo che liberò la città dall'oppressione nazifascista. In occasione delle celebrazioni, il sindaco, Luigi de Magistris, ha deposto una corona in Piazza Carità presso la stele dedicata a Salvo D'Acquisto. "La libertà - ha detto l'ex pm - non è un sogno ma una conquista che non ci sarà per sempre se non viene alimentata dalla voglia di attuare la Costituzione e di lottare per i diritti, per la giustizia sociale e per l'uguaglianza tra i popoli. Questa città - ha aggiunto - ha nel suo Dna i valori costituzionali e forse l'origine dell'Europa con i valori più giusti è partita proprio da Napoli con la rivolta di donne, giovani e bambini che scelsero di stare dalla parte della libertà".

Alla cerimonia hanno partecipato autorità cittadine e militari e la Fanfara dei carabinieri che ha intonato le note de 'Il Piave' e l'inno nazionale.