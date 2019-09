Mattarella a convegno Cavalieri Lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nella stazione centrale di Napoli.

E' atteso al convegno promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro su "Europa, radici, ragioni, futuro" che è in corso nel Palazzo Reale. É stato accolto dal prefetto Carmela Pagano.

L'Europa al centro delle assise e il presidente della Federazione Antonio D'Amato, a margine del convegno, ha affermato, sulle aspettative dal nuovo governo: "Ci sono riforme fondamentali e indispensabili da fare perché l'Italia possa riprendere a crescere e possa anche recuperare autorevolezza e credibilità in Europa". "Dal rilancio degli investimenti nelle infrastrutture al risanamento del nostro territorio alla capacità di recuperare competitività con le riforme del mercato del lavoro, della giustizia e della pubblica amministrazione.

L'elenco delle cose da fare è lungo, però bisogna farle, è una necessità che avvertiamo tutti i giorni sulla pelle, come italiani, come imprenditori,come europei".