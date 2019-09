Guardia giurata aggredita a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Una guardia giurata ha avuto un diverbio dinanzi all'ospedale "Villa Betania" di Napoli ed è stata schiaffeggiata da una persona (subito dopo identificata dalla polizia) che era in attesa di un referto medico.

Il vigilantes è stato medicato al pronto soccorso della stessa struttura sanitaria ed è stato giudicato guaribile in tre giorni.

Per Giuseppe Alviti,presidente dell'associazione nazionale delle guardie particolari giurate, quanto accaduto oggi dimostra che "le istituzioni debbano agire al più presto. E bisogna agire su un duplice fronte".

"Il primo è quello di rafforzare i presidi delle forze dell'ordine - dice Alviti - ma anche rafforzare la presenza degli guardie giurate. Il secondo è quello di avviare un percorso che porti al riconoscimento di un diverso status giuridico delle guardie, almeno nei turni di lavoro".